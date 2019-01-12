"La Fiorentina ha alzato l'offerta per Vuskovic, 4 milioni più bonus. La risposta dell’Hajduk Spalato..."
Mario Vuskovic ha stregato la Fiorentina. Il centrale difensivo dell’Hajduk Spalato viene ritenuto un potenziale asso per quello che ha dimostrato anche con le Nazionali giovanili, pur non avendo anco...
A cura di Redazione Labaroviola
12 gennaio 2019 03:02
Mario Vuskovic ha stregato la Fiorentina. Il centrale difensivo dell’Hajduk Spalato viene ritenuto un potenziale asso per quello che ha dimostrato anche con le Nazionali giovanili, pur non avendo ancora giocato con una certa stabilità in prima squadra. Dai 3 milioni iniziali, rifiutati dal club croato, la Fiorentinasta pensando di salire a 4 aggiungendo dei bonus. Previsti nuovi contatti nei prossimi giorni, ma l’Hajduk ritiene tuttora incedibile il classe 2001.
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