"La Fiorentina ha alzato l'offerta per Vuskovic, 4 milioni più bonus. La risposta dell’Hajduk Spalato..."

Mario Vuskovic ha stregato la Fiorentina. Il centrale difensivo dell’Hajduk Spalato viene ritenuto un potenziale asso per quello che ha dimostrato anche con le Nazionali giovanili, pur non avendo anco...

A cura di Redazione Labaroviola 12 gennaio 2019 03:02

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