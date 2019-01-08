Labaro Viola

Pedullà: "La Fiorentina ha quasi preso Vuskovic. Nel frattempo Thereau..."

Questo il consueto punto di mercato di Alfredo Pedullà, a Radio Bruno Toscana:"Ho un aggiornamento sul giovanissimo Vuskovic, è un difensore del 2001 dell’Hajduk Spalato su cui la Fiorentina ha mosso...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 gennaio 2019 14:08
Pedullà: "La Fiorentina ha quasi preso Vuskovic. Nel frattempo Thereau..." -
News
Primo Piano
Gabbiadini
Pedulla
Pjaca
Thereau
Vuskovic
Condividi

Questo il consueto punto di mercato di Alfredo Pedullà, a Radio Bruno Toscana:

"Ho un aggiornamento sul giovanissimo Vuskovic, è un difensore del 2001 dell’Hajduk Spalato su cui la Fiorentina ha mosso passi importanti. Ci sono stati contatti nelle ultime 24 ore, i viola vorrebbero prenderlo subito mentre i croati frenano perchè vorrebbero valorizzarlo e far salire il prezzo. Pjaca? La Fiorentina vuole trattenerlo perchè il ragazzo non ha manifestato la voglia di cambiare aria. Gabbiadini interessa alla Fiorentina e alla Sampdoria, ma entrambe hanno bisogno di piazzare prima un attaccante in uscita. Thereau? Al momento il giocatore sta rifiutando le offerte e non vuole lasciare Firenze, anche se non sta trovando spazio con Pioli".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok