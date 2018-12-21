Casa Mercato Viola, potrebbe arrivare un difensore dalla Croazia. Nel frattempo Balotelli...

di Lorenzo BigiottiIl club viola avrebbe messo nel mirino Mario Vuskovic, difensore centrale classe 2001 dell’Hajduk Spalato. La concorrenza, però, è folta perché sul giovane giocatore ci sarebbero an...

di Lorenzo Bigiotti

Il club viola avrebbe messo nel mirino Mario Vuskovic, difensore centrale classe 2001 dell’Hajduk Spalato. La concorrenza, però, è folta perché sul giovane giocatore ci sarebbero anche la Juventus e la Spal, vedremo se questa trattativa andrà in porto per la Fiorentina.

Nel frattempo le parole di Viera“É stato un fallimento con Balotelli”. I due sarebbero anche venuti quasi alle mani, durante un allenamento: “Va trovata una soluzione, il presidente parlerà con il suo agente”. Nel frattempo, Mario, già escluso dalla partita di mercoledì, è stato lasciato libero di partire in vacanza in anticipo. “Fin dall’inizio – racconta Vieira – è stato difficile gestirlo, tra mercato e ritardi di forma. Poi la situazione è peggiorata. Magari c’era la voglia di fare bene, ma poi ci siamo resi conto che non sarebbe stato semplice. Non so se sia finita, Mario ha ancora un contratto, ma la situazione è complessa per tutti. Va trovata una soluzione: presidente e dg parleranno con il suo agente. Anche se il 98% dei suoi compagni gli vuole bene, la collaborazione tra di noi può essere definita un fallimento, proprio perché avevamo voglia di farcela”.