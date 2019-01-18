Calciomercato.com, Piatek al Milan spinge Pjaca al Genoa? La Fiorentina nel frattempo...

L'incontro andato in scena nel primo pomeriggio di oggi a Milano tra il presidente del Genoa Preziosi e la dirigenza juventina ha avuto come argomenti sul tavolo anche il futuro di altri calciatori, t...

L'incontro andato in scena nel primo pomeriggio di oggi a Milano tra il presidente del Genoa Preziosi e la dirigenza juventina ha avuto come argomenti sul tavolo anche il futuro di altri calciatori, tra cui quello dell'attaccante croato classe '95 Marko Pjaca, attualmente in prestito alla Fiorentina. Il club rossoblù ha chiesto informazioni, dal momento che l'ex Dinamo Zagabria ha faticato nella prima metà di stagione e non ha trovato il minutaggio che sperava. Ad oggi, rimane valida la presa di posizione dell'entourage del calciatore e dei viola di rispettare il contratto di prestito fino a giugno, con poche possibilità tuttavia che venga esercitato a giugno il diritto di riscatto.

Fonte: Calciomercato.com