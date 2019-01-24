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Casa Mercato Viola, ecco le novità su Zurkowski. Tutte le news su mercato

di Lorenzo BigiottiLa Fiorentina ha chiuso il colpo Zurkowski per cinque milioni di euro. Il calciatore polacco si trasferirà a Firenze il prossimo giugno.Il Genoa continua a spingere per avere Marko...

A cura di Lorenzo Bigiotti Lorenzo Bigiotti
24 gennaio 2019 23:16
Casa Mercato Viola, ecco le novità su Zurkowski. Tutte le news su mercato -
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di Lorenzo Bigiotti

La Fiorentina ha chiuso il colpo Zurkowski per cinque milioni di euro. Il calciatore polacco si trasferirà a Firenze il prossimo giugno.

Il Genoa continua a spingere per avere Marko Pjaca ed ha l'accordo con la Juventus. La volontà del calciatore però è quella di restare a giocarsi le sue carte in viola. Dopo aver rifiutato 20 milioni dallo Zenit Corvino ha rifiutato un'altra importante offerta dall'Olanda per Hancko. Thereau è richiesto dal Bologna, mentre il Frosinone ha richiesto Eyssric e Dabo

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