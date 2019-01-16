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Nazione, la Juventus vuole vendere Pjaca al Besiktas in prestito con obbligo di riscatto

L'edizione odierna de La Nazione si concentra sul futuro di Marko Pjaca. Diversi club hanno chiesto informazioni alla Juventus. I bianconeri sarebbero disposti a prendere in considerazione la possibil...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 gennaio 2019 10:50
Nazione, la Juventus vuole vendere Pjaca al Besiktas in prestito con obbligo di riscatto - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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L'edizione odierna de La Nazione si concentra sul futuro di Marko Pjaca. Diversi club hanno chiesto informazioni alla Juventus. I bianconeri sarebbero disposti a prendere in considerazione la possibilità di cedere il giocatore a titolo definitivo, o comunque con la formula del prestito, ma inserendo l’obbligo di riscatto (l’attuale accordo con la Fiorentina non lo prevede). Il Besiktas sembra disposto a prendere in considerazione questa possibilità.

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