PJACA, IL REBUS E LA FURBATA. ECCO COME METTERE SOTTO SCACCO LA JUVENTUS

di Flavio OgnissantiInutile girarci intorno, Pjaca si sta rivelando un vero e proprio flop. Su questo colpo onestamente, non ce la sentiamo di dare tante colpe e responsabilità a Corvino. Certo, si pu...

di Flavio Ognissanti

Inutile girarci intorno, Pjaca si sta rivelando un vero e proprio flop. Su questo colpo onestamente, non ce la sentiamo di dare tante colpe e responsabilità a Corvino. Certo, si puo discutere sulla formula, ma sulla bontà dell'operazione e sul valore del calciatore nessuno ha mai avuto dubbi, anzi, è stato invocato da tutti, addetti ai lavori, giornalisti e tifosi.

Le cifre sono state, 2 milioni subito, riscatto a 20 milioni, controriscatto Juve a 26 milioni di euro.

Adesso, le prestazioni del croato non sono assolutamente all'altezza della sua valutazione e delle sue cifre. Questo non è solo un problema per la Fiorentina, ma anche per la Juventus, che aldilà della scelta finale sulla permanenza o meno del numero 10 viola, si trova un calciatore che non può più vendere a nessuno a queste cifre.

Pensate se da oggi in poi Pjaca non giocasse più nessuna partita e tornasse cosi a Torino a fine stagione. Chi vorrà prendere e spendere 20 milioni per un giocatore in queste condizioni? Solo dei pazzi lo farebbero.

Allora in questo momento non è più la società bianconera ad avere il coltello dalla parte del manico, ma la Fiorentina, che a questo punto potrebbe proporre alla Juventus un affare per entrambi: chiedere il cartellino del calciatore per 8/9 milioni di euro. Per la Juventus un'occasione unica per monetizzare senza spendere altro tempo e risorse, per la società viola invece la possibilità di puntare davvero su Pjaca e provare a farlo tornare ad essere il talento crack di un tempo.

Se il flop di Pjaca continuasse, pensate che Pioli proverà fino all'ultimo a rilanciare un giocatore che poi tornerebbe certamente alla Juventus? La risposta è no. Un discorso è farlo nella prima parte del campionato, con la possibilità del riscatto e di un'intera stagione ad alto livello, totalmente un altro discorso sarebbe farlo negli ultimi mesi, con il ritorno sicuro a Torino. Da qui la soluzione che farebbe felici entrambi e metterebbe all'angolo la Juventus.

Per 8 milioni ne varrebbe la pena per la Fiorentina, per 20 milioni invece, assolutamente no, il discorso cambierebbe radicalmente. Bisognerà solo capire la reale intenzione della truppa viola..