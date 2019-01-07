Sky, la Juventus ha chiesto alla Fiorentina di far giocare Pjaca. In caso contrario...
Secondo quanto riportato da Sky Sport ci sarebbe stato un incontro tra la Fiorentina e la Juventus per il futuro di Marko Pjaca, la società bianconera ha chiesto ai viola di far giocare il calciatore...
A cura di Redazione Labaroviola
08 gennaio 2019 00:30
Secondo quanto riportato da Sky Sport ci sarebbe stato un incontro tra la Fiorentina e la Juventus per il futuro di Marko Pjaca, la società bianconera ha chiesto ai viola di far giocare il calciatore croato, in caso contrario Paratici è pronto a far rientrare il calciatore a Torino per poi rivenderlo al miglior offerente.