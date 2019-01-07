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Sky, la Juventus ha chiesto alla Fiorentina di far giocare Pjaca. In caso contrario...

Secondo quanto riportato da Sky Sport ci sarebbe stato un incontro tra la Fiorentina e la Juventus per il futuro di Marko Pjaca, la società bianconera ha chiesto ai viola di far giocare il calciatore...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 gennaio 2019 00:30
Sky, la Juventus ha chiesto alla Fiorentina di far giocare Pjaca. In caso contrario... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato da Sky Sport ci sarebbe stato un incontro tra la Fiorentina e la Juventus per il futuro di Marko Pjaca, la società bianconera ha chiesto ai viola di far giocare il calciatore croato, in caso contrario Paratici è pronto a far rientrare il calciatore a Torino per poi rivenderlo al miglior offerente.

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