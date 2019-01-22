Sky Sport, incontro Genoa-Juventus per Pjaca, vicinissimo l'addio alla Fiorentina
Non solo la cessione di Piatek al Milan. Il Genoa stringe anche per i giocatori in entrata con Marco Pjaca sempre più vicino. Secondo quanto riporta Sky Sport - infatti, è in corso un incontro tra Pre...
A cura di Redazione Labaroviola
22 gennaio 2019 23:54
Non solo la cessione di Piatek al Milan. Il Genoa stringe anche per i giocatori in entrata con Marco Pjaca sempre più vicino. Secondo quanto riporta Sky Sport - infatti, è in corso un incontro tra Preziosi e Paratici per definire l'arrivo in rossoblù del croato attualmente in prestito alla Fiorentina. Inoltre, il Genoa ha ormai le mani su Sanabria: il giocatore del Betis è atteso in Italia venerdì per le visite mediche.
Tuttomercatoweb.com