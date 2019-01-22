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Sky Sport, incontro Genoa-Juventus per Pjaca, vicinissimo l'addio alla Fiorentina

Non solo la cessione di Piatek al Milan. Il Genoa stringe anche per i giocatori in entrata con Marco Pjaca sempre più vicino. Secondo quanto riporta Sky Sport - infatti, è in corso un incontro tra Pre...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 gennaio 2019 23:54
Sky Sport, incontro Genoa-Juventus per Pjaca, vicinissimo l'addio alla Fiorentina - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Non solo la cessione di Piatek al Milan. Il Genoa stringe anche per i giocatori in entrata con Marco Pjaca sempre più vicino. Secondo quanto riporta Sky Sport - infatti, è in corso un incontro tra Preziosi e Paratici per definire l'arrivo in rossoblù del croato attualmente in prestito alla Fiorentina. Inoltre, il Genoa ha ormai le mani su Sanabria: il giocatore del Betis è atteso in Italia venerdì per le visite mediche.

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