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ACF, ROTTURA DEL CROCIATO PER PJACA. STAGIONE TERMINATA

ACF comunica che nel corso dell’allenamento di ieri il calciatore Marko Pjaca ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 marzo 2019 14:32
ACF, ROTTURA DEL CROCIATO PER PJACA. STAGIONE TERMINATA - Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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ACF comunica che nel corso dell’allenamento di ieri il calciatore Marko Pjaca ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro.
Gli esami strumentali svolti nella mattinata odierna hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore.
Nei prossimi giorni il calciatore sarà sottoposto a consulenza chirurgica per programmare il trattamento più opportuno.

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