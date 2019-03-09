ACF, ROTTURA DEL CROCIATO PER PJACA. STAGIONE TERMINATA

ACF comunica che nel corso dell’allenamento di ieri il calciatore Marko Pjaca ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro

ACF comunica che nel corso dell’allenamento di ieri il calciatore Marko Pjaca ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro.

Gli esami strumentali svolti nella mattinata odierna hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore.

Nei prossimi giorni il calciatore sarà sottoposto a consulenza chirurgica per programmare il trattamento più opportuno.