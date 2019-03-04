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Tuttosport, la Fiorentina non riscatterà Pjaca. La Juventus con il croato farà...

La Fiorentina non riscatterà il cartellino di Marko Pjaca e l'attaccante croato farà ritorno a fine stagione alla Juventus. Non per restarci però, perché secondo quanto riportato da Tuttosport il club...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 marzo 2019 14:27
Tuttosport, la Fiorentina non riscatterà Pjaca. La Juventus con il croato farà... - Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina non riscatterà il cartellino di Marko Pjaca e l'attaccante croato farà ritorno a fine stagione alla Juventus. Non per restarci però, perché secondo quanto riportato da Tuttosport il club bianconero userà il suo cartellino per inserirlo in diverse trattative di mercato col fine di abbassarne l'esborso economico.

Fonte: Calciomercato.com

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