Tuttosport, la Fiorentina non riscatterà Pjaca. La Juventus con il croato farà...

La Fiorentina non riscatterà il cartellino di Marko Pjaca e l'attaccante croato farà ritorno a fine stagione alla Juventus. Non per restarci però, perché secondo quanto riportato da Tuttosport il club...

A cura di Redazione Labaroviola 04 marzo 2019 14:27

Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

Condividi