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Ancora Pioli: "Pjaca se ne andrà? L'incontro Ramadani-Juve degli scorsi giorni..."

Dell'argomento Pjaca, il tecnico viola Stefano Pioli ha parlato dal ritiro invernale di Malta: "Pjaca? Non ci riguarda l’incontro Juventus-Ramadani, è stato impiegato e non ha avuto difficoltà. Si sta...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 gennaio 2019 12:42
Ancora Pioli: "Pjaca se ne andrà? L'incontro Ramadani-Juve degli scorsi giorni..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Dell'argomento Pjaca, il tecnico viola Stefano Pioli ha parlato dal ritiro invernale di Malta: "Pjaca? Non ci riguarda l’incontro Juventus-Ramadani, è stato impiegato e non ha avuto difficoltà. Si sta allenando e credo in lui, credo che ci possa dare una mano"

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