Ancora Pioli: "Pjaca se ne andrà? L'incontro Ramadani-Juve degli scorsi giorni..."

Dell'argomento Pjaca, il tecnico viola Stefano Pioli ha parlato dal ritiro invernale di Malta: "Pjaca? Non ci riguarda l’incontro Juventus-Ramadani, è stato impiegato e non ha avuto difficoltà. Si sta...

A cura di Redazione Labaroviola 08 gennaio 2019 12:42

Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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