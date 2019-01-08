Ancora Pioli: "Pjaca se ne andrà? L'incontro Ramadani-Juve degli scorsi giorni..."
Dell'argomento Pjaca, il tecnico viola Stefano Pioli ha parlato dal ritiro invernale di Malta: "Pjaca? Non ci riguarda l’incontro Juventus-Ramadani, è stato impiegato e non ha avuto difficoltà. Si sta...
A cura di Redazione Labaroviola
08 gennaio 2019 12:42
Dell'argomento Pjaca, il tecnico viola Stefano Pioli ha parlato dal ritiro invernale di Malta: "Pjaca? Non ci riguarda l’incontro Juventus-Ramadani, è stato impiegato e non ha avuto difficoltà. Si sta allenando e credo in lui, credo che ci possa dare una mano"
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