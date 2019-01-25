Pjaca ha deciso, resta alla Fiorentina. No al Genoa, ha fatto sapere a Preziosi che...

Marko Pjaca resterà alla Fiorentina, almeno fino a giugno. Il croato ha fatto sapere al Genoa che intende continuare a giocarsi le sue chance in viola, al fine di avere un percorso continuativo almeno...

Marko Pjaca resterà alla Fiorentina, almeno fino a giugno. Il croato ha fatto sapere al Genoa che intende continuare a giocarsi le sue chance in viola, al fine di avere un percorso continuativo almeno per questa stagione e senza dover cambiare ancora una volta squadra a campionato in corso. Nessuna preclusione, di conseguenza, nei confronti del club rossoblù: nulla esclude che Pjaca e il Genoa potranno riparlare di un eventuale trasferimento del giocatore a Genova già la prossima estate. Al momento, però, Marko ha optato per la permanenza alla corte di Pioli.

GianlucadiMarzio.com