PJACA, EYSSERIC E THEREAU AI SALUTI. LA FIORENTINA CERCA UN ATTACCANTE PER TUTELARSI

di Lorenzo BigiottiSecondo quanto appreso dalla nostra redazione la cessione di Pjaca adesso è molto vicina. La Fiorentina ha fatto capire al croato che con l'arrivo di Muriel non sarebbe più neanche...

di Lorenzo Bigiotti

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione la cessione di Pjaca adesso è molto vicina. La Fiorentina ha fatto capire al croato che con l'arrivo di Muriel non sarebbe più neanche la prima riserva, visto che anche Mirallas lo aveva sorpassato nelle gerarchie. Thereau quasi sicuramente se ne andrà negli ultimi giorni di mercato, probabilmente al Bologna, la squadra maggiormente interessata a lui. Eysseric ha estimatori in Francia ma anche il Frosinone sarebbe pronto a fare sul serio per lui, ed una sua cessione è molto probabile. Infine anche Sottil è partito in prestito direzione Pescara.

Per questo motivo la coperta in attacco rischia di diventare corta con i soli Muriel, Simeone, Chiesa e Mirallas oltre che il giovane Vlahovic. La Fiorentina per tutelarsi sta dunque cercando una giocatore offensivo che possa essere una buona alternativa ai giocatori di buon livello già presenti nel reparto offensivo. Sviluppi nelle prossime ore di calciomercato