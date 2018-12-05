Tuttosport, la Juventus per arrivare a Chiesa offrirà Pjaca e Orsolini. L'inter invece...

Secondo quanto riporta Tuttosport questa mattina in estate sarà assalto della Juventus per il gioiello viola Federico Chiesa, il club bianconero metterà sul tavolo i cartellini di Pjaca e Orsolini, pi...

Secondo quanto riporta Tuttosport questa mattina in estate sarà assalto della Juventus per il gioiello viola Federico Chiesa, il club bianconero metterà sul tavolo i cartellini di Pjaca e Orsolini, più una somma in denaro, per convincere la società della Fiorentina. Anche l'inter non molla il giocatore con Spalletti che sta facendo pressione su papà Enrico.