"Zurkowski viola a giugno, Pjaca vuole rimanere. Gagliardini alla Fiorentina se..."

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Zurkowski operazione per giugno, è seguito da diverse società in Italia. E’ forte già ora ma può crescere. La Fiorentina sta seminando b...

A cura di Redazione Labaroviola 24 gennaio 2019 15:41

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