"Zurkowski viola a giugno, Pjaca vuole rimanere. Gagliardini alla Fiorentina se..."
Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Zurkowski operazione per giugno, è seguito da diverse società in Italia. E’ forte già ora ma può crescere. La Fiorentina sta seminando b...
Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:
"Zurkowski operazione per giugno, è seguito da diverse società in Italia. E’ forte già ora ma può crescere. La Fiorentina sta seminando bene per il futuro, adesso prenderà il centrocampista se renderà più forte la rosa. Thereau sta bene a Firenze, Eysseric vale almeno 4-5 milioni. Oggi giornata decisiva per Pjaca, lui non ha chiesto di andare via e vuole rimanere. Gagliardini resta all'Inter se la società neroazzurra non cambia le proprie condizioni, si tratta ancora"