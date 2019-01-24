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Pjaca al Genoa? Juve d'accordo ma decide il croato. Dalla Fiorentina fanno sapere...

Come riporta il Corriere dello Sport il Genoa continua a spingere, insieme alla Juventus, per portare Marko Pjaca in rossoblù a Firenze, fin qui, non se ne curano. Nessuno, assicurano dal club di Vial...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 gennaio 2019 13:45
Pjaca al Genoa? Juve d'accordo ma decide il croato. Dalla Fiorentina fanno sapere... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
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Come riporta il Corriere dello Sport il Genoa continua a spingere, insieme alla Juventus, per portare Marko Pjaca in rossoblù a Firenze, fin qui, non se ne curano. Nessuno, assicurano dal club di Viale Fanti, ha bussato alla porta dei viola per chiedere di rinunciarci. Non lo hanno fatto i rossoblù e, fin qui, non lo hanno fatto nemmeno i bianconeri che hanno già registrato a inizio mese la posizione dei viola. Il croafo ci sta riflettendo eccome di fronte alla possibilità di andare in un club che potrebbe garantirgli maggiore spazio, a uscire allo scoperto. Tocca a lui chiedere di essere liberato, senza se e senza ma. Il suo agente ha già preso atto della posizione delle parti, adesso si attende il suo arrivo in Italia.

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