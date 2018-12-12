Valcareggi: "Se Pjaca non rende è colpa sua e di Pioli non di Della Valle. La rosa è da sesto posto"

Queste alcune dichiarazioni di Furio Valcareggi al Pentasport di Radio Bruno: "Se Pjaca gioca male, la colpa è per l’80% sua e per un 20% di Pioli, non dei Della Valle. L’allenatore ce l’ha sotto mano...

Queste alcune dichiarazioni di Furio Valcareggi al Pentasport di Radio Bruno: "Se Pjaca gioca male, la colpa è per l’80% sua e per un 20% di Pioli, non dei Della Valle. L’allenatore ce l’ha sotto mano tutti i giorni ma non ce lo vedo a prenderlo per il bavero e a farlo nero in allenamento. Il portiere è bravo, i due terzini sono sufficienti, uno in particolare è fortissimo, i centrali abbiamo detto che sono buoni. La Fiorentina è una squadra che deve arrivare sesta o settima ma le manca questo signore croato a sinistra, c’è Biraghi che ha questo ‘grossettino omeopatico’, che a volte arrivare con i giri sbagliati. Se si vuole vincere a Firenze o arriva un arabo in grado di pagare 4-5 milioni i giocatori oppure si resta così. E non è che si viva così male, perché in 7-8 stagioni con i Della Valle la Fiorentina ha fatto le coppe e una finale, qualche altra qualificazione europea è saltata per poche partite contro Cagliari o Crotone. ”