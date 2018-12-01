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Primo cambio per la Fiorentina: Pioli inserisce Pjaca al posto di Benassi

La Fiorentina, al 64'. opera la prima sostituzione. Stefano Pioli, infatti, richiama in panchina Marco Benassi, autore tutto sommato di una buona gara, per mandare in campo l'ex di turno, ossia Marko...

A cura di Gianmarco Biagioni
01 dicembre 2018 19:04
Primo cambio per la Fiorentina: Pioli inserisce Pjaca al posto di Benassi - Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina, al 64'. opera la prima sostituzione. Stefano Pioli, infatti, richiama in panchina Marco Benassi, autore tutto sommato di una buona gara, per mandare in campo l'ex di turno, ossia Marko Pjaca. Il croato, sul quale sono riposte molte delle aspettative dei tifosi gigliati, non ha ancora dimostrato tutto il suo valore... Vedremo se quella contro la Juventus potrà essere l'occasione giusta.

Gianmarco Biagioni

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