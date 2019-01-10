Tuttosport, Pjaca potrebbe andare al Milan già a gennaio. Il retroscena e la possibilità

Come viene sottolineato da Tuttosport, al momento il Milan non vuole rinunciare a Gonzalo Higuain, ma è evidente che la situazione potrebbe modificarsi rapidamente nelleprossime ore, visto i contatti...

Come viene sottolineato da Tuttosport, al momento il Milan non vuole rinunciare a Gonzalo Higuain, ma è evidente che la situazione potrebbe modificarsi rapidamente nelleprossime ore, visto i contatti tra l’agente del giocatore e il Chelsea. Ma cosa succederebbe se questo clamoroso si concretizzasse? Ricordiamo che in questo momento la proprietaria del cartellino del Pipita è sempre la Juventus.

Il Milan ha pagato 18 milioni di euro per il prestito dell’argentino, e dunque dovrebbe sostanzialmente avere indietro la metà dei soldi investiti in estate. E’ possibile dunque che la Juventus possa inserire delle contropartite che sono state individuate in Pjaca e Benatia: il primo sta vivendo una stagione molto negativa alla Fiorentina, ma al Milan avrebbe la possibilità di rilanciarsi in una squadra che già lo aveva cercato nel 2016 (ai tempi di Galliani), mentre il secondo è uno dei nomi più graditi da Gennaro Gattuso per la difesa, anche se l’emergenza è ormai rientrata visto i recuperi di Romagnoli e Musacchio.

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