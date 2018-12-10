La Nazione, Pjaca è un flop, la Fiorentina esclude il riscatto a 20 milioni per ora
Secondo quanto scrive La Nazione, i circa venti giorni dedicati agli affari d’inverno serviranno alla Fiorentina per fare un primo punto sulla posizione di Marko Pjaca. L’esterno croato per il quale s...
A cura di Redazione Labaroviola
10 dicembre 2018 17:13
Secondo quanto scrive La Nazione, i circa venti giorni dedicati agli affari d’inverno serviranno alla Fiorentina per fare un primo punto sulla posizione di Marko Pjaca. L’esterno croato per il quale si sono spesi 2 milioni per il prestito, continua a rimanere assente dal gioco della squadra di Pioli e l’ipotesi di valutarne il riscatto di 20 milioni potrebbe convincere la società viola ad affrontare la questione con largo anticipo per escludere un investimento di questo tipo.