Allegri: "Le partite a Firenze non finiscono mai, faranno di tutto per batterci. Su Pjaca..."

Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa che precede la partita sulla Fiorentina, ha introdotto i principali temi dell'incontro che domani, al Franchi, vedrà i bianconeri opposti ai ragazzi di St...

Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa che precede la partita sulla Fiorentina, ha introdotto i principali temi dell'incontro che domani, al Franchi, vedrà i bianconeri opposti ai ragazzi di Stefano Pioli: "Domani servirà essere bravi, perché le partite a Firenze non finiscono mai. La Fiorentina sarà agguerrita, sarà spinta da tutta la città e farà di tuto per batterci".

Prosegue sulla rivalità: "Ci deve essere una rivalità, ma sana: è una questione di educazione sportiva e in Italia dobbiamo migliorare su questo punto. È giusto tifare la propria squadra, perché i ragazzi hanno bisogno, ma poi tutto il resto va vissuto in un altro modo. Magari piano piano ci arriviamo, siamo migliorati, servono regole".

E conclude su Pjaca: "Ha subito un brutto infortunio, ci vuole un po' di tempo perché torni quello di prima. È giovane, ha qualità, io non so cosa stia facendo a Firenze perché non ce l'ho sottomano ma ha grandi potenzialità. Poi sta a lui mettere l'energia giusta per diventare quello che stava diventando perché fino ad oggi è un ragazzo di grande qualità, ma ha giocato poco".