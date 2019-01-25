Casa Mercato VIola, arriva Zurkowski i dettagli. Ceduto Diakhatè. Pjaca...

di Lorenzo BigiottiZurkowski è un nuovo giocatore della Fiorentina. Le società sono allo scambio di documenti, il giocatore si trasferirà in viola a partire da giugno per circa cinque milioni di euro....

di Lorenzo Bigiotti

Zurkowski è un nuovo giocatore della Fiorentina. Le società sono allo scambio di documenti, il giocatore si trasferirà in viola a partire da giugno per circa cinque milioni di euro. L'inserimento del Cagliari non ha dato minimamente fastidio alla trattativa del club viola.

È fatta tra Fiorentina e Parma per il passaggio in gialloblu di Aboud Diakhate. Il centrocampista classe ’98 si trasferirà in Emilia con un contratto fino al 2023. Alla Fiorentina andrà solo una percentuale sulla rivendita dato che il contratto del centrocampista era a scadenza nel prossimo giugno.

Pjaca invece ha deciso di restare alla Fiorentina nonostante il prospettarsi di una scarso minutaggio. Il Nantes vuole Eysseric ma la viola non lo cede in prestito e vorrebbe monetizzare la sua cessione. Infine Laurinì è la prima scelta del Parma sugli esterni di difesa, vedremo se la trattativa si concretizzerà