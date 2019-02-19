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"Pioli moderno e propositivo. Pjaca ha un problema di testa. In allenamento..."

Intervistato dall'emittente Tele Iride, il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato di Marko Pjaca, Stefano Pioli e Federico Chiesa:"Pjaca finora non si è espresso secondo le sue p...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 febbraio 2019 10:34
"Pioli moderno e propositivo. Pjaca ha un problema di testa. In allenamento..." - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Antognoni
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Antognoni
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Intervistato dall'emittente Tele Iride, il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato di Marko Pjaca, Stefano Pioli e Federico Chiesa:

"Pjaca finora non si è espresso secondo le sue possibilità, ma è un giocatore importante: in allenamento lo vedo sempre in forma, quindi il suo è un problema di testa. Pioli? Si tratta di un allenatore moderno e propositivo, cerca di imporre il proprio gioco. Ma è bravo anche fuori dal campo, infatti dopo la tragedia di Astori è riuscito a creare un gruppo determinato a raggiungere il successo anche per lui. Chiesa? Sta diventando sempre più importante per noi e per la Nazionale. Pioli l'ha consacrato con la fascia da capitano. Tre giocatori in Nazionale? Abbiamo pochi italiani, ma se tre sono in Nazionale vuol dire aver fatto un buon lavoro".

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