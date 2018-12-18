Gazzetta, Eysseric al Nizza, Thereau verrà regalato. Pjaca a gennaio torna alla Juventus se...

Come scrive la Gazzetta dello Sport, Thereau e Eysseric se arriverà l’offerta giusta saranno ceduti a titolo definitivo; uno tra Sottil e Vlahovic potrebbe andare sei mesi in prestito. Poi, c’è Pjaca....

Come scrive la Gazzetta dello Sport, Thereau e Eysseric se arriverà l’offerta giusta saranno ceduti a titolo definitivo; uno tra Sottil e Vlahovic potrebbe andare sei mesi in prestito. Poi, c’è Pjaca.

Un caso spinoso, Corvino vorrebbe tenerlo almeno fino a giugno. Ma il croato è sempre più lontano dal progetto viola e il suo prestito costa due milioni. È probabile che Fiorentina e Juventus si confrontino durante le vacanze. Bisognerà anche vedere qualche società di livello si farà avanti per lui.

Eysseric tornerà al Nizza. Anche se la trattativa deve ancora partire. La Fiorentina non vuole fare minusvalenze: si parte da una valutazione di almeno quattro milioni. Thereau non ha avuto proposte giuste in estate. Qualcosa potrebbe arrivare a gennaio, da squadre in lotta per non retrocedere. La Fiorentina, pur di liberarsi dell’ingaggio, è disposta al prestito gratuito.