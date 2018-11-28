Prandelli: "Juve stai attenta, il pubblico sosterrà la squadra in tutti i modi"

Cesare Prandelli, ex giocatore della Juve e allenatore dei viola nelle notti magiche di Champions League è intervenuto a Tuttojuve.com parlando della partita in programma sabato fra le due rivali. Ecc...

Cesare Prandelli, ex giocatore della Juve e allenatore dei viola nelle notti magiche di Champions League è intervenuto a Tuttojuve.com parlando della partita in programma sabato fra le due rivali. Ecco un riassunto di quanto detto:

"Firenze è sempre un passaggio impegnativo per la Juventus, perché per i tifosi viola è la partita dell'anno. La Fiorentina non ottiene la vittoria da qualche settimana, il pubblico sarà vicino la squadra e la supporterà in tutti i modi. Sarà per i bianconeri una sfida molto impegnativa, ancor di più rispetto alla sfida con il Valencia. Perché la Fiorentina fatica? Per episodi un po' contrari, come pali o traverse. Non voglio entrare in dinamiche che non mi competono, l'importante è rimanere uniti e compatti. La squadra ha delle potenzialità importanti. Pjaca? Ultimamente si parla spesso di lui, è un giocatore che deve ritrovare la giusta condizione fisica e potrebbe far bene contro la Juve. Secondo me deve soltanto trovare la giusta collocazione in campo".