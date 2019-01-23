Casa Mercato Viola, Sottil se ne va in prestito ecco dove. Pjaca...

di Lorenzo BigiottiNuova sistemazione per il giovane viola Riccardo Sottil, che terminerà la stagione in prestito al Pescara. Soluzione gradita sia al ragazzo che vuole giocare sia alla Fiorentina vis...

di Lorenzo Bigiotti

Nuova sistemazione per il giovane viola Riccardo Sottil, che terminerà la stagione in prestito al Pescara. Soluzione gradita sia al ragazzo che vuole giocare sia alla Fiorentina visto che il Pescara negli ultimi anni ha valorizzato diversi calciatori.

Proseguono invece gli incontri tra Juventus e Genoa per Marko Pjaca. Le due società avrebbero trovato un accordo per il trasferimento del giocatore, ma il croato vorrebbe finire la stagione a Firenze. Dunque, anche se non impossibile, un addio anticipato resta molto difficile.

Per il resto non ci sono molte novità, su Thereau si è inserito il Bologna, ma per il momento è tutto fermo. L'Inter invece è pronta a cedere Perisic allo United e si butterà su Chiesa. Il talento viola però almeno a gennaio non si muoverà.