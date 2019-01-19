Ag. Pjaca: "Vuole restare a Firenze. Ha un blocco mentale, prima di molte partite..."

L'agente di Marko Pjaca, Marko Naletilic, ha parlato ai microfoni de ilBiancoNero queste le sue parole “Si trova veramente bene alla Fiorentina, gli piace la città, ha legato con l’ambiente, i compagn...

L'agente di Marko Pjaca, Marko Naletilic, ha parlato ai microfoni de ilBiancoNero queste le sue parole

“Si trova veramente bene alla Fiorentina, gli piace la città, ha legato con l’ambiente, i compagni, l’allenatore e tutto lo spogliatoio. Ha grande fiducia da parte di Corvino e di tutta la società, lui ha intenzione di ripagarli nel migliore dei modi”.

Nelle ultime settimane, si è parlato di un possibile addio da parte di Pjaca. Che cosa ne pensa Naletelic?

“Nego assolutamente ogni coinvolgimento di Pjaca lontano da Firenze, lui rimarrà così come aveva già detto tempo fa Corvino. Non c’è nulla di vero né per quanto riguarda un ritorno alla Juventus e né tanto meno in un prestito al Besiktas o in un’altra squadra. E’ un giocatore della Fiorentina e rimarrà tale”.

“Negli ultimi mesi ha avuto problemi con la schiena, questo problema fisico gli ha impedito di essere nella giusta forma. Spesso si è sottoposto ad alcune iniezioni prima di entrare in campo, chiaramente non era al 100% ed è stato frenato da questa situazione. Sono convinto che è soltanto questione di tempo prima che esploda definitivamente, ha troppa qualità per non riuscirci. Dovrà superare il suo blocco psicologico che deriva dai suoi precedenti infortuni, ma è un ragazzo forte e sono convinto che ci riuscirà”.

"Prima punta? Io lo vedo come attaccante esterno o come seconda punta. Non lo vedo giocare come unico terminale offensivo, a mio parere Marko deve sempre puntare l’uomo e non deve essere girato spalle alla porta. Il suo obiettivo e le sue ambizioni sono legate a quelle della squadra: dovrà aiutare la Fiorentina a raggiungere l’Europa"