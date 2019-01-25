Corvino: "Dovevo scegliere tra Pjaca e De Paul. Chiesa lo vedo alla Fiorentina, va via solo se..."

Il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole:"Pjaca? Certe storie non hanno spiegazioni. E non le puoi prevedere altrimenti non sa...

Il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole:

"Pjaca? Certe storie non hanno spiegazioni. E non le puoi prevedere altrimenti non saresti un uomo ma il Padreterno. Siamo in un calcio usa e getta. Non puoi aspettare nessuno: lui è perfetto in allenamento, ma in partita non riesce a esprimersi».

Andrà al Genoa?

«Noi non lo mandiamo via ma se avesse altri desideri gli verremo incontro. Anche la Juve proprietaria del cartellino deve salvaguardare il patrimonio. In estate potevo prendere lui o De Paul. Ho scelto lui anche perché lo volevano tutti. E perché se avessi fallito questa operazione avrebbero detto che non ero più il Corvino di un tempo».

E Traoré?

«E’ un investimento proiettato sul futuro. Un segnale di programmazione. E’ un grande talento. I nomi dei tanti giovani che con me sono cresciuti non sono una medaglia sul petto ma il mio modello di lavoro».

Arriverà anche Diawara?

«Sapete quanto lo stimi. L’ho portato al Bologna garantendo al club la più grande plusvalenza di sempre. Ma il Napoli vuole una cifra per noi impossibile».

Cosa ha provato vedendo il secondo straordinario gol di Muriel contro la Samp?

«Non me lo sono goduto perché ero troppo deluso dal comportamento dell’arbitro. Nelle ultime gare certe decisioni ci sono costate parecchi punti»

Chiesa lo vogliono tutti: dalla Premier ai grandi club di A. Dove vede il suo futuro?

«Lo immagino alla Fiorentina»

Però l'incontro per allungare il suo contratto slitta...

«Noi ci auguriamo che chi vuole rimanere alla Fiorentina, rimanga volentieri. Chiesa è già oggi il più pagato della rosa, ha ancora 4 anni di contratto ed è sereno. Finiamo questo campionato e troveremo tempi e modi per parlare con lui come con Simeone, Benassi, Veretout, Biraghi. Quest’anno abbiamo tenuto tutti i migliori senza nemmeno aprire trattative con chi pure offriva grandi cifre. La famiglia Della Valle non ha mai messo il cartellino “vendesi” a nessuno. Apprezziamo chi vuole restare ma anche chi ha il coraggio e l’onestà di venirci a dire, a noi ma anche pubblicamente, che vuole andare via. Non apprezziamo invece chi gioca sporco»

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