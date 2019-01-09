Sky, per Pjaca oltre al Fulham di Ranieri si fanno avanti Parma e Cagliari
Secondo quanto riportato da Sky Sport nella consueta trasmissione dedicata al calciomercato, per Marko Pjaca aumentano le pretendenti. Oltre al Fulham di Claudio Ranieri, si fanno avanti il Cagliari e...
A cura di Redazione Labaroviola
09 gennaio 2019 09:45
Secondo quanto riportato da Sky Sport nella consueta trasmissione dedicata al calciomercato, per Marko Pjaca aumentano le pretendenti. Oltre al Fulham di Claudio Ranieri, si fanno avanti il Cagliari ed il Parma. Il giocatore croato classe ‘95 è in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus.