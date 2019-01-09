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Sky, per Pjaca oltre al Fulham di Ranieri si fanno avanti Parma e Cagliari

Secondo quanto riportato da Sky Sport nella consueta trasmissione dedicata al calciomercato, per Marko Pjaca aumentano le pretendenti. Oltre al Fulham di Claudio Ranieri, si fanno avanti il Cagliari e...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 gennaio 2019 09:45
Sky, per Pjaca oltre al Fulham di Ranieri si fanno avanti Parma e Cagliari - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato da Sky Sport nella consueta trasmissione dedicata al calciomercato, per Marko Pjaca aumentano le pretendenti. Oltre al Fulham di Claudio Ranieri, si fanno avanti il Cagliari ed il Parma. Il giocatore croato classe ‘95 è in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus.

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