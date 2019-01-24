"Ecco perchè la Fiorentina vuole chiudere adesso per Zurkowski. Eysseric e Pjaca..."
Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"La Fiorentina vuole chiudere per Zurkowski, come fatto con Traorè, vorrebbe prenderlo adesso per bruciare la concorrenza. Per Eysseric r...
A cura di Redazione Labaroviola
24 gennaio 2019 20:00
Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:
"La Fiorentina vuole chiudere per Zurkowski, come fatto con Traorè, vorrebbe prenderlo adesso per bruciare la concorrenza. Per Eysseric rifiutate le offerte arrivate dall'Itlia , la Fiorentina chiede 4-5 milioni di euro. Per Thereau bisogna aspettare gli ultimi giorni di mercato. O resta lui, o resta Vlahovic Se decidesse di restare alla fine potrebbe partire Vlahovic. Pjaca? La Fiorentina non è stata ancora contattata nè coinvolta in nessun modo"