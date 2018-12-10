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Verso il mercato, da Loiodice a Muriel, ecco tutti i giocatori che sta seguendo Corvino

Il mercato di gennaio è in arrivo e i  nomi che circolano da qualche tempo sembrano quelli giusti e anche la prestazione opaca di ieri, potrebbe convincere i dirigenti viola a stringere con il Chievo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 dicembre 2018 11:29
Verso il mercato, da Loiodice a Muriel, ecco tutti i giocatori che sta seguendo Corvino -
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Il mercato di gennaio è in arrivo e i  nomi che circolano da qualche tempo sembrano quelli giusti e anche la prestazione opaca di ieri, potrebbe convincere i dirigenti viola a stringere con il Chievo lo scambio di prestiti fra Vlahovic e Stepinski. Quindi Muriel del Siviglia e il giovane talento del Digione, Loiodice  ma i circa venti giorni dedicati agli affari d’inverno serviranno alla Fiorentina per fare un primo punto sulla posizione di Pjaca. L’esterno croato, per il quale si sono spesi 2 milioni per il prestito, continua a rimanere assente dal gioco della squadra di Pioli e si potrebbe già escludere il riscatto del giocatore. A riportarlo è La Nazione

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