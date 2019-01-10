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Lucchesi: "La Fiorentina fa bene a far finta di voler tenere Pjaca. Andrà via a gennaio"

L'ex direttore sportivo della Fiorentina Fabrizio Lucchesi ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole:“L’operazione Muriel la ritengo rilevante, perché era un giocatore molto ambito. La Fiorentina...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 gennaio 2019 18:30
Lucchesi: "La Fiorentina fa bene a far finta di voler tenere Pjaca. Andrà via a gennaio" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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L'ex direttore sportivo della Fiorentina Fabrizio Lucchesi ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole:

“L’operazione Muriel la ritengo rilevante, perché era un giocatore molto ambito. La Fiorentina è stata brava a prenderlo subito, se no non gli sarebbe toccato.

Tutto ciò che farà la Fiorentina sarà in funzione del budget, della politica societaria. Il più bravo è sempre quello che sbaglia meno. Senza risorse devi avere fantasia, non sbagliare nulla e sperare che sbaglino gli altri. Quindi facile non è. 

Alla fine Pjaca vada via, la Fiorentina fa bene a far finta di non volerlo cedere. In questa fase la Fiorentina non può permettersi di sbagliare e deve valorizzare i calciatori al massimo. Credo sia tutta strategia. Penso che il primo di febbraio Pjaca non sarà a Firenze”.

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