Lucchesi: "La Fiorentina fa bene a far finta di voler tenere Pjaca. Andrà via a gennaio"

L'ex direttore sportivo della Fiorentina Fabrizio Lucchesi ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole:“L’operazione Muriel la ritengo rilevante, perché era un giocatore molto ambito. La Fiorentina...

L'ex direttore sportivo della Fiorentina Fabrizio Lucchesi ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole:

“L’operazione Muriel la ritengo rilevante, perché era un giocatore molto ambito. La Fiorentina è stata brava a prenderlo subito, se no non gli sarebbe toccato.

Tutto ciò che farà la Fiorentina sarà in funzione del budget, della politica societaria. Il più bravo è sempre quello che sbaglia meno. Senza risorse devi avere fantasia, non sbagliare nulla e sperare che sbaglino gli altri. Quindi facile non è.

Alla fine Pjaca vada via, la Fiorentina fa bene a far finta di non volerlo cedere. In questa fase la Fiorentina non può permettersi di sbagliare e deve valorizzare i calciatori al massimo. Credo sia tutta strategia. Penso che il primo di febbraio Pjaca non sarà a Firenze”.