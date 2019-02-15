Da Genova, in estate Perinetti riproverà a portare Pjaca alla corte di Prandelli. La Juventus...
Il mercato estivo potrebbe portare Marko Pjaca al Genoa. Il croato, come rivela l'edizione odierna de Il Secolo XIX, non è uscito dai pensieri di Perinetti e Donatelli che ammirano molto l'attaccante...
A cura di Redazione Labaroviola
15 febbraio 2019 11:41
Il mercato estivo potrebbe portare Marko Pjaca al Genoa. Il croato, come rivela l'edizione odierna de Il Secolo XIX, non è uscito dai pensieri di Perinetti e Donatelli che ammirano molto l'attaccante della Fiorentina, poco utilizzato da Pioli e di proprietà della Juventus.
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