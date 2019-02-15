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Da Genova, in estate Perinetti riproverà a portare Pjaca alla corte di Prandelli. La Juventus...

Il mercato estivo potrebbe portare Marko Pjaca al Genoa. Il croato, come rivela l'edizione odierna de Il Secolo XIX, non è uscito dai pensieri di Perinetti e Donatelli che ammirano molto l'attaccante...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 febbraio 2019 11:41
Da Genova, in estate Perinetti riproverà a portare Pjaca alla corte di Prandelli. La Juventus... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il mercato estivo potrebbe portare Marko Pjaca al Genoa. Il croato, come rivela l'edizione odierna de Il Secolo XIX, non è uscito dai pensieri di Perinetti e Donatelli che ammirano molto l'attaccante della Fiorentina, poco utilizzato da Pioli e di proprietà della Juventus.

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