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L'ultima gaffe social della Fiorentina, postano Pjaca che fa "marameo" e i tifosi si scatenano nei commenti

Ecco il post che ha pubblicato sui suoi profili social la Fiorentina in occasione del compleanno di Marko Pjaca, postando la foto del giocatore croato che fa "marameo"Ma i tifosi viola non l'hanno pre...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 maggio 2019 19:41
L'ultima gaffe social della Fiorentina, postano Pjaca che fa "marameo" e i tifosi si scatenano nei commenti -
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Ecco il post che ha pubblicato sui suoi profili social la Fiorentina in occasione del compleanno di Marko Pjaca, postando la foto del giocatore croato che fa "marameo"

L'ultima gaffe social della Fiorentina, postano Pjaca che fa "marameo" e i tifosi si scatenano nei commenti

Ma i tifosi viola non l'hanno presa bene e si sono scatenati nei commenti

L'ultima gaffe social della Fiorentina, postano Pjaca che fa "marameo" e i tifosi si scatenano nei commenti
L'ultima gaffe social della Fiorentina, postano Pjaca che fa "marameo" e i tifosi si scatenano nei commenti
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