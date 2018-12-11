La Nazione, Pjaca potrebbe tornare alla Juve a Gennaio? Il problema secondo i viola...

La Juventus aveva insistito per l’obbligo di riscatto a 22 milioni, la Fiorentina ha ottenuto l’opzione del ’diritto’ a 2 più eventuali 20 e la mossa rientra nella quota di prudenza di cui sopra. Rest...

A cura di Redazione Labaroviola 11 dicembre 2018 09:56

Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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