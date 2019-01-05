Sky Sport, Fiorentina e Juventus hanno deciso di far tornare Pjaca a Torino. Ma Pioli...
Potrebbe durare solamente metà stagione l'esperienza di Marko Pjaca con la maglia della Fiorentina. Il talento croato classe '95, nelle ultime gare di campionato disputate in maglia viola, ha ottenuto...
Potrebbe durare solamente metà stagione l'esperienza di Marko Pjaca con la maglia della Fiorentina. Il talento croato classe '95, nelle ultime gare di campionato disputate in maglia viola, ha ottenuto un minutaggio sempre più basso rispetto all'avvio di campionato: e la Juventus, con più di una valutazione in corso, potrebbe decidere di riportare il giocatore a Torino nell'attuale sessione di mercato.
In questo momento, secondo quanto riporta Sky Sport, mancherebbe solo il via libera di Pioli per il ritorno di Pjaca a Torino già in questa sessione di mercato. Juventus e Fiorentina sono d'accordo per la fine del prestito, tocca solo a Pioli decidere, il tecnico viola darà l'ultima chance al giocatore croato nel ritiro di Malta.