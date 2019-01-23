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CdS, Pjaca blocca il trasferimento al Genoa, vuole rimanere alla Fiorentina. La possibilità...

Secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport pressing di Preziosi (in corso) di strappare Pjaca alla Fiorentina, a maggior ragione dopo l’arrivo di Muriel alla corte di Pioli. Il tutto passerà attr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 gennaio 2019 11:42
CdS, Pjaca blocca il trasferimento al Genoa, vuole rimanere alla Fiorentina. La possibilità... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
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Secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport pressing di Preziosi (in corso) di strappare Pjaca alla Fiorentina, a maggior ragione dopo l’arrivo di Muriel alla corte di Pioli. Il tutto passerà attraverso la volontà definitiva del croato, al momento orientato a rispettare la parola data ai viola. E fino a quando non cambierà idea la trattativa non sarà sbloccata. Dunque tutto dipende da Pjaca, che non vuole lasciare Firenze.

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