CdS, Pjaca blocca il trasferimento al Genoa, vuole rimanere alla Fiorentina. La possibilità...
Secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport pressing di Preziosi (in corso) di strappare Pjaca alla Fiorentina, a maggior ragione dopo l’arrivo di Muriel alla corte di Pioli. Il tutto passerà attr...
A cura di Redazione Labaroviola
23 gennaio 2019 11:42
Secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport pressing di Preziosi (in corso) di strappare Pjaca alla Fiorentina, a maggior ragione dopo l’arrivo di Muriel alla corte di Pioli. Il tutto passerà attraverso la volontà definitiva del croato, al momento orientato a rispettare la parola data ai viola. E fino a quando non cambierà idea la trattativa non sarà sbloccata. Dunque tutto dipende da Pjaca, che non vuole lasciare Firenze.