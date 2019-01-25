Bucchioni: "La Fiorentina non deve temere di perdere Chiesa. Corvino lo spieghi serenamente ai suoi tifosi. Su Muriel.."

Il noto giornalista Enzo Bucchioni ha rilasciato alcune dichiarazioni dall'emittente Radio Blu, riguardo al mercato viola ha detto: “Corvino sarebbe giusto smettesse di dire che il contratto di Chiesa...

Il noto giornalista Enzo Bucchioni ha rilasciato alcune dichiarazioni dall'emittente Radio Blu, riguardo al mercato viola ha detto: “Corvino sarebbe giusto smettesse di dire che il contratto di Chiesa si rinnoverà a giugno, quando si sa che la Fiorentina non potrà offrire un ingaggio in linea con le proposte delle pretendenti. La Fiorentina non deve temere di perdere Chiesa, lo deve spiegare con serenità ai suoi tifosi”. E su Corvino: “Dal ritorno di Corvino si è visto un solo giocatore vero e pronto, Muriel. Pjaca è stata un’operazione di facciata, arrivato in prestito senza prospettiva di averlo, quando potevi prendere De Paul a titolo definitivo e invece hai fatto un’offerta al ribasso”.