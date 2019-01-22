La Fiorentina ha accettato la richiesta del Genoa, Pjaca vicino a lasciare Firenze. Le ultime

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb ci sono stati contatti tra il Genoa e l'agente di Marko Pjaca, le sensazioni sono positive. È arrivato anche l'ok della Fiorentina per liberare il croato, a...

A cura di Redazione Labaroviola 22 gennaio 2019 18:15

Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca

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