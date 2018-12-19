Valcareggi: "Dateci Balotelli, se vuole è perfetto. Con Pjaca siamo forti, ma è solo un poster"

Furio Valcareggi ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Voglio Balotelli, Firenze è una città che individua le cose belle, e la Fiorentina deve fare di tutto per portarlo in viola. Se si ridi...

Furio Valcareggi ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Voglio Balotelli, Firenze è una città che individua le cose belle, e la Fiorentina deve fare di tutto per portarlo in viola. Se si ridimensiona è una partenza fantastica. Se lui dà un segnale che ha voglia di riproporsi sarei per riprenderlo da tutta la vita. Altrimenti se continua a vivere per i soldi direi a lui e al suo procuratore che è tempo di smettere.

La parata che ha fatto Lafont contro l'Empoli è tanta roba, poi ogni portiere prenderà sempre dei gol da balordo. Con i piedi è bravo ma servono le parate, e domenica ne ha fatta una importante.

Pjaca lo farei giocare ancora fino alla fine del mercato, poi basta. Ormai è solo un poster. Se non deve dare niente, se ne deve andare. Per ora è il nostro problema ma con Pjaca siamo una squadra forte".