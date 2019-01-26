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Retroscena Juventus, voleva mandare Pjaca al Genoa come contropartita per Kouamè

Christian Kouame è un profilo che piace moltissimo alla Juve per la prossima estate, il club bianconero avrebbe voluto sbloccare l’operazione Pjaca mandandolo al Genoa come parziale acconto dell’affar...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 gennaio 2019 02:20
Retroscena Juventus, voleva mandare Pjaca al Genoa come contropartita per Kouamè - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
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Christian Kouame è un profilo che piace moltissimo alla Juve per la prossima estate, il club bianconero avrebbe voluto sbloccare l’operazione Pjaca mandandolo al Genoa come parziale acconto dell’affare Kouame. Quest’ultimo resta sempre nei pensieri della Juve, valutazione 25-26 milioni, considerato che il Napoli per il momento non ha mosso altri passi dopo i colloqui indiretti di qualche settimana fa. Entrambi i club, comunque, non avevamo evidentemente fatto i conti con la volontà di Pjaca che ha voluto mantenere la parola data alla Fiorentina.

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