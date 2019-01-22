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"Gagliardini non vuole la Fiorentina? Falso, ha accettato i viola. L'Inter mi ha detto..."

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Gagliardini non vuole la Fiorentina? Non è vero, ho parlato con l’Inter ed è una situazione che va seguita. Il calciatore ha già detto s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 gennaio 2019 17:25
"Gagliardini non vuole la Fiorentina? Falso, ha accettato i viola. L'Inter mi ha detto..." -
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Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Gagliardini non vuole la Fiorentina? Non è vero, ho parlato con l’Inter ed è una situazione che va seguita. Il calciatore ha già detto si alla possibilità viola. Lo scambio tra Dragowski eTerracciano è un’operazione intelligente, Terracciano è un portiere affidabile, un ottimo secondo portiere. Rasmussen piace alla Fiorentina, su Di Lorenzo, invece, ci sono anche altre società (La Sampdoria ndr)" 

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