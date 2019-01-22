"Gagliardini non vuole la Fiorentina? Falso, ha accettato i viola. L'Inter mi ha detto..."

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Gagliardini non vuole la Fiorentina? Non è vero, ho parlato con l’Inter ed è una situazione che va seguita. Il calciatore ha già detto s...

A cura di Redazione Labaroviola 22 gennaio 2019 17:25

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