"Gagliardini non vuole la Fiorentina? Falso, ha accettato i viola. L'Inter mi ha detto..."
Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Gagliardini non vuole la Fiorentina? Non è vero, ho parlato con l’Inter ed è una situazione che va seguita. Il calciatore ha già detto s...
A cura di Redazione Labaroviola
22 gennaio 2019 17:25
Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:
"Gagliardini non vuole la Fiorentina? Non è vero, ho parlato con l’Inter ed è una situazione che va seguita. Il calciatore ha già detto si alla possibilità viola. Lo scambio tra Dragowski eTerracciano è un’operazione intelligente, Terracciano è un portiere affidabile, un ottimo secondo portiere. Rasmussen piace alla Fiorentina, su Di Lorenzo, invece, ci sono anche altre società (La Sampdoria ndr)"