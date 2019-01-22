Repubblica, Gagliardini vicino alla Fiorentina, Pioli decisivo nella trattativa

Secondo quello che riporta Repubblica, la Fiorentina sta facendo di tutto per consegnare a Pioli quel pezzo mancante, in mezzo al campo, che farebbe tanto comodo al tecnico e alla sua squadra. Il nome...

Secondo quello che riporta Repubblica, la Fiorentina sta facendo di tutto per consegnare a Pioli quel pezzo mancante, in mezzo al campo, che farebbe tanto comodo al tecnico e alla sua squadra. Il nome nuovo è quello di Roberto Gagliardini, classe ’94, di proprietà dell’Inter, finito ai margini con Spalletti ma prodotto del vivaio dell’Atalanta e spesso utilizzato proprio da Pioli ai tempi in cui l’attuale tecnico guidava i nerazzurri. Decisivo in questo senso il gradimento di Pioli e l’ottimo rapporto col giocatore. Fiorentina e Inter ne stanno parlando: Gagliardini vorrebbe tornare a giocare con continuità ma i viola ragionano anche sulla formula. Un prestito con diritto oppure obbligo di riscatto, così come vorrebbero i nerazzurri pronti a fissare anche la cifra. Sui 15 milioni di euro. Niente di definito, ancora, con gli uomini di mercato viola che nelle prossime ore potrebbero tornare a discutere con l’Inter e con l’entourage del giocatore (che percepisce 1.5 milioni di euro di ingaggio). Ore di riflessione, con l’Inter che in entrata, per sostituire Gagliardini, pensa a Barella del Cagliari. Sul possibile arrivo in viola pesano tantissimo gli ottimi rapporti che il centrocampista ha con Pioli che lo ha avuto proprio nell’Inter