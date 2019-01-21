Da Milano, l'Inter non cede alle richieste della Fiorentina per Gagliardini. Il retroscena

Questo è quello che scrive Internews:"Pantaleo Corvino nelle ultime ore ha confermato la volontà, se ci fosse l'occasione, di rinforzare la rosa della Fiorentina con un nuovo centrocampista pur ammett...

A cura di Redazione Labaroviola 21 gennaio 2019 17:08

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