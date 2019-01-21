Da Milano, l'Inter non cede alle richieste della Fiorentina per Gagliardini. Il retroscena
Questo è quello che scrive Internews:"Pantaleo Corvino nelle ultime ore ha confermato la volontà, se ci fosse l'occasione, di rinforzare la rosa della Fiorentina con un nuovo centrocampista pur ammett...
Questo è quello che scrive Internews:
"Pantaleo Corvino nelle ultime ore ha confermato la volontà, se ci fosse l'occasione, di rinforzare la rosa della Fiorentina con un nuovo centrocampista pur ammettendo le difficoltà, durante il mercato di gennaio, di trovare un giocatore di livello.
In quest'ottica, Roberto Gagliardini è nella lista del direttore sportivo della Viola, che ha già fatto un sondaggio con l'Inter per il classe '94, ma da quanto risulta a FcInterNews.it non vorrebbe altro che un prestito fino a giugno, al massimo con diritto di riscatto. Ipotesi che a Milano non viene presa in considerazione. Il giocatore viene valutato dalla società nerazzurra tra i 20 e i 25 milioni di euro. Le parti si riaggiorneranno prima della fine del mercato invernale per capire se ci potrebbero essere margini di trattativa."