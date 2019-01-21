La Fiorentina per il centrocampo vuole Gagliardini. La richiesta dell'Inter...

La Fiorentina sta cercando il suo nuovo mediano, il quotidiano Tuttosport scrive stamani che la Fiorentina si è proposta per prendere Gagliardini dall’Inter. In cambio il club nerazzurro chiede però u...

La Fiorentina sta cercando il suo nuovo mediano, il quotidiano Tuttosport scrive stamani che la Fiorentina si è proposta per prendere Gagliardini dall’Inter. In cambio il club nerazzurro chiede però un’opzione su Chiesa che la Fiorentina però non è disposta a dare, almeno per adesso. Gagliardini è anche nel mirino del Torino che lo vede come un giocatore che possa aiutare la squadra di Mazzarri a poter raggiungere un piazzamento europeo.