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La Fiorentina per il centrocampo vuole Gagliardini. La richiesta dell'Inter...

La Fiorentina sta cercando il suo nuovo mediano, il quotidiano Tuttosport scrive stamani che la Fiorentina si è proposta per prendere Gagliardini dall’Inter. In cambio il club nerazzurro chiede però u...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 gennaio 2019 11:04
La Fiorentina per il centrocampo vuole Gagliardini. La richiesta dell'Inter... - during the Serie A match between FC Internazionale and Pescara Calcio at Stadio Giuseppe Meazza on January 28, 2017 in Milan, Italy.
during the Serie A match between FC Internazionale and Pescara Calcio at Stadio Giuseppe Meazza on January 28, 2017 in Milan, Italy.
Rassegna Stampa
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Chiesa
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La Fiorentina sta cercando il suo nuovo mediano, il quotidiano Tuttosport scrive stamani che la Fiorentina si è proposta per prendere Gagliardini dall’Inter. In cambio il club nerazzurro chiede però un’opzione su Chiesa che la Fiorentina però non è disposta a dare, almeno per adesso. Gagliardini è anche nel mirino del Torino che lo vede come un giocatore che possa aiutare la squadra di Mazzarri a poter raggiungere un piazzamento europeo.

 

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