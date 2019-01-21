Gagliardini vicino alla Fiorentina, prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni. I dettagli
Trattativa in corso tra Inter e Fiorentina per il trasferimento di Roberto Gagliardini. I due club in queste ore stanno ragionando sulla formula e le parti stanno convergendo su un prestito con obblig...
A cura di Redazione Labaroviola
21 gennaio 2019 15:39
Trattativa in corso tra Inter e Fiorentina per il trasferimento di Roberto Gagliardini. I due club in queste ore stanno ragionando sulla formula e le parti stanno convergendo su un prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro.
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