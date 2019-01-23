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Nazione, si complica Gagliardini. Pjaca vicino al Genoa. Rasmussen...

Punto sul mercato della Fiorentina sulle colonne dell'edizione odierna del QS. Il quotidiano parla delle trattative per Rasmussen dell'Empoli e Gagliardini dell'Inter: l'asse tra club toscani sembra o...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 gennaio 2019 09:27
Nazione, si complica Gagliardini. Pjaca vicino al Genoa. Rasmussen... - during the Serie A match between FC Internazionale and Pescara Calcio at Stadio Giuseppe Meazza on January 28, 2017 in Milan, Italy.
during the Serie A match between FC Internazionale and Pescara Calcio at Stadio Giuseppe Meazza on January 28, 2017 in Milan, Italy.
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Punto sul mercato della Fiorentina sulle colonne dell'edizione odierna del QS. Il quotidiano parla delle trattative per Rasmussen dell'Empoli e Gagliardini dell'Inter: l'asse tra club toscani sembra ormai consolidato dopo l'arrivo di Traoré e lo scambio tra Dragowski e Terracciano, mentre per il centrocampista nerazzurro l'interesse resta vivo, ma la strada è in salita perché l'Inter non sembra convinta di cedere l'ex Atalanta in prestito con diritto di riscatto. Intanto, Marko Pjaca è sempre più vicino al Genoa: Preziosi ha rotto gli indugi.

Fonte: Tuttomercatoweb

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