Secondo quanto riporta Tuttosport, Roberto Gagliardini ha due mesi di tempo per conquistare l’Inter. I nerazzurri, nonostante hanno in mente il possibile arrivo di Tonali ed il ritorno alla base di Nainggolan, ultimamente stanno costruendo una solida base italiana, quindi il suo addio non è così scontato. La sua valutazione è di 20-25 milioni, il calciatore vorrebbe restare all’Inter ma su di lui ci sono Fiorentina e Torino.