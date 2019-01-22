Da Milano, l'Inter non vuole più vendere Gagliardini a gennaio, si tratta con la Fiorentina...
La Fiorentina punta forte Roberto Gagliardini. Idea concreta per il centrocampo. Ma l’Inter al momento sta riflettendo sulla cessione: il centrocampista dovrebbe rimanere fino a giugno quando poi potr...
A cura di Redazione Labaroviola
22 gennaio 2019 20:51
La Fiorentina punta forte Roberto Gagliardini. Idea concreta per il centrocampo. Ma l’Inter al momento sta riflettendo sulla cessione: il centrocampista dovrebbe rimanere fino a giugno quando poi potrebbe salutare i nerazzurri. Frenata sull’asse Milano-Firenze, Gagliardini può restare nerazzurro...
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