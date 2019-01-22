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Da Milano, l'Inter non vuole più vendere Gagliardini a gennaio, si tratta con la Fiorentina...

La Fiorentina punta forte Roberto Gagliardini. Idea concreta per il centrocampo. Ma l’Inter al momento sta riflettendo sulla cessione: il centrocampista dovrebbe rimanere fino a giugno quando poi potr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 gennaio 2019 20:51
Da Milano, l'Inter non vuole più vendere Gagliardini a gennaio, si tratta con la Fiorentina... - during the Serie A match between FC Internazionale and AC ChievoVerona at Stadio Giuseppe Meazza on January 14, 2017 in Milan, Italy.
during the Serie A match between FC Internazionale and AC ChievoVerona at Stadio Giuseppe Meazza on January 14, 2017 in Milan, Italy.
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La Fiorentina punta forte Roberto Gagliardini. Idea concreta per il centrocampo. Ma l’Inter al momento sta riflettendo sulla cessione: il centrocampista dovrebbe rimanere fino a giugno quando poi potrebbe salutare i nerazzurri. Frenata sull’asse Milano-Firenze, Gagliardini può restare nerazzurro...

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